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Норкин сразил зрителей "Места встречи" анекдотом про Собчак и заболевшего бобра

Политика
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Норкин сразил зрителей «Места встречи» анекдотом про Собчак и заболевшего бобра
Prt Scr youtube.com / НТВ

Известный телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей и гостей ток-шоу "Место встречи" анекдотом про журналистку Ксению Собчак, бобра и зубную пасту.

Очередной выпуск политической передачи посвящался обсуждению блогеров на важных политических мероприятиях. В конце программы Норкин по традиции сразил зрителей новым анекдотом. Персонажем очередной забавной истории стала Ксения Собчак.

"— Ксения Анатольевна, а хотели вам предложить сняться в рекламном ролике.

— Ой, а что нужно рекламировать?

— Зубную пасту, вы согласны?

— Да, согласна.

— Ой, как хорошо, а то у нас бобер заболел", — завершил анекдот Норкин и довел зал до хохота.

Ведущий часто смешит гостей передачи фирменными шутками. Обычно он рассказывает актуальные истории в тему выпуска или для разрядки обстановки в студии.

#собчак #анекдот #норкин
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