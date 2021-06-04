Норкин сразил зрителей «Места встречи» анекдотом про Собчак и заболевшего бобра

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Известный телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей и гостей ток-шоу "Место встречи" анекдотом про журналистку Ксению Собчак, бобра и зубную пасту.

Очередной выпуск политической передачи посвящался обсуждению блогеров на важных политических мероприятиях. В конце программы Норкин по традиции сразил зрителей новым анекдотом. Персонажем очередной забавной истории стала Ксения Собчак.

"— Ксения Анатольевна, а хотели вам предложить сняться в рекламном ролике. — Ой, а что нужно рекламировать? — Зубную пасту, вы согласны? — Да, согласна. — Ой, как хорошо, а то у нас бобер заболел", — завершил анекдот Норкин и довел зал до хохота.

Ведущий часто смешит гостей передачи фирменными шутками. Обычно он рассказывает актуальные истории в тему выпуска или для разрядки обстановки в студии.