Норкин сразил зрителей «Места встречи» анекдотом про Собчак и заболевшего бобра

Известный телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей и гостей ток-шоу "Место встречи" анекдотом про журналистку Ксению Собчак, бобра и зубную пасту.
Очередной выпуск политической передачи посвящался обсуждению блогеров на важных политических мероприятиях. В конце программы Норкин по традиции сразил зрителей новым анекдотом. Персонажем очередной забавной истории стала Ксения Собчак.
"— Ксения Анатольевна, а хотели вам предложить сняться в рекламном ролике.
— Ой, а что нужно рекламировать?
— Зубную пасту, вы согласны?
— Да, согласна.
— Ой, как хорошо, а то у нас бобер заболел", — завершил анекдот Норкин и довел зал до хохота.
Ведущий часто смешит гостей передачи фирменными шутками. Обычно он рассказывает актуальные истории в тему выпуска или для разрядки обстановки в студии.