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Правоохранители Крыма узнали о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Политика
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Правоохранители Крыма узнали о бизнесе украинских чиновников в Крыму
Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Российские правоохранительные органы собрали подробную информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Вместе с тем Аксенов объяснил, что сейчас не может раскрыть эти данные из-за оперативных целей. Однако есть понимание, что все эти люди представляют себя как борцы с Россией.

"Мы не занимаемся преследованием. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", — сказал он.

Кроме того, Аксенов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его супруга являются собственниками квартиры в Крыму. Коммунальные услуги оплачивают регулярно, резюмировал он.

#крым #бизнес #аксенов
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