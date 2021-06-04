Правоохранители Крыма узнали о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Российские правоохранительные органы собрали подробную информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Вместе с тем Аксенов объяснил, что сейчас не может раскрыть эти данные из-за оперативных целей. Однако есть понимание, что все эти люди представляют себя как борцы с Россией.

"Мы не занимаемся преследованием. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", — сказал он.

Кроме того, Аксенов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его супруга являются собственниками квартиры в Крыму. Коммунальные услуги оплачивают регулярно, резюмировал он.