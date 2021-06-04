Стало известно, как поступить с долларами после обновления политики ФНБ

ФБА «Экономика сегодня» /

Финансовые эксперты обратились к россиянам с рекомендацией о сохранении валютных средств, несмотря на изменение структуры ФНБ.

Сохранить доллары в собственных резервах предложили специалисты жителям России. В Министерстве финансов РФ заявили, что структура Фонда национального благосостояния меняется. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно решению ведомства, резерв фонда будет реструктуризирован. Так, доля доллара приблизится к нулю, количество фунтов стерлингов уменьшится до 5%, японская иена также зафиксируется на планке в 5%, а объемы евро и юаней будут увеличены до 40% и 30% соответственно.

Инвестстратег Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" предлагает гражданам, получающим доходы в рублях, около 30-40% средств хранить в валютных активах. Андрей Кочетков из "Открытие брокер" призывает не руководствоваться заявлением министра финансов Антона Силуанова и продолжать держать деньги в валюте.