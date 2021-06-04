Протасевич вспомнил о проекте «Белорусского дома в Варшаве» на гранты США

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Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, как глава фонда "Белорусский дом в Варшаве" Алесь Зарембюк предлагал редакции делать проект на гранты США.

Он заявил в эфире телеканала ОНТ, что основатель Nexta Степан Путило получал лавры за счет других людей. Изначально проект жил за счет рекламы, однако с началом митингов начали происходить "интересные вещи".

"Как только редакция Nexta хотела въехать в помещение «Белорусского дома в Варшаве», который возглавляет такой политический деятель как Алесь Зарембю", — начал рассказ Протасевич.

Он отметил, что им пришлось провести уборку в комнате. После того как они осмотрели помещение, к ним подошел Зарембюк.

По словам Протасевича, первое, что сказал политик, это то, что у него есть "первый совместный проектик на американские гранты". Он предложил журналистам подумать над этим предложением.