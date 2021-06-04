Минобороны представило архивные документы об освобождении Латвии

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Министерство обороны России опубликовало архивные документы, посвященные освобождению советскими войсками Латвии от фашистских захватчиков.

Материалы представлены в новом историко-познавательном мультимедийном разделе "Жить в памяти и сердцах!" на сайте военного ведомства.

"Опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны", — говорится в сообщении Минобороны России.

В частности, в документах указано, что жители Риги и рабочие с большой радостью встретили советских солдат, их встречали "с цветами, красными флагами и портретами руководителей партии и правительства".

Также представлены именные списки безвозвратных потерь, наградные листы с описаниями подвигов погибших во время освобождения Латвии, а также журналы боевых действий.