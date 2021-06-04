Онищенко предложил отказаться от пластиковых упаковок для воды и пива

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что нужно обсудить с производителями вопрос отказа от пластиковой тары для пива и воды.

Необходимо поэтапно уходить от больших объемов производства пластиковых упаковок для пищевых продуктов, коим является и пиво, рассказал депутат в беседе с ТАСС.

"Это давно уже надо, и не только для воды. У нас воды много выпускается в пластиковой таре, даже казахи перешли на стекло, хотя у них меньше возможностей", — пояснил Онищенко.

Он заметил, что давно пытался внедрить идею запрета на это "недопустимое" для пищевых продуктов производство, но каждый раз инициатива разбивалась об аргументы о дешевизне такого способа упаковки. Нужно не только собирать и утилизировать, а поставить под вопрос использование таких упаковок в принципе, заключил депутат.