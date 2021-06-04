Глава РФПИ раскрыл инициаторов нападок на российский «Спутник V»

sputnikvaccine.com / Sputnik V

Объединение западных компаний или "большая фарма" стали заказчиками информационной кампании против первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Большая фарма" традиционно состоит из более чем 30 ведущих мировых корпораций по производству лекарств, среди которых иностранные разработчики вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев для РБК.

Целью антироссийских политических кругов и крупных компаний является подрыв доверия среди населения к эффективности российского препарата. Он отметил, что в прошлом эти компании были замешаны в недобросовестной конкуренции и платили миллионные штрафы за это.