Байден внес в черный список США 59 китайских компаний

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Президент США Джозеф Байден подписал указ о запрете инвестирования в ряд китайских компаний, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность страны.

Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые "подрывают безопасность или демократические ценности". Всего в него включено 59 фирм. Указ начинает действовать со 2 августа.

Подчеркивается, что данный исполнительный указ не позволит американским инвестициям поддерживать оборонный сектор Китая. Он даст возможность правительству США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения. В Белом доме утверждают, что с их помощью Пекин следит за этническими меньшинствами в КНР.