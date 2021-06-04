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Нефтегазовые компании перестали лидировать в России по объему дивидендов

Экономика
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Нефтегазовые компании перестали лидировать в России по объему дивидендов
pixabay.com /

Нефтегазовые компании смогли покрыть лишь одну треть выплат, которые полагаются акционерам за 2020 год.

Аналитики инвестиционной компании ITI Capital сочли, что виной тому пандемия и кризис. Эти факторы привели к падению доли этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам с 51% до 33%, передает РБК.

Металлургические компании достигли паритета с ТЭКом (33%), финансовый сектор вырос в доле с 13% до 18%. В целом нефтегазовая отрасль потеряла лидерские позиции из-за снижения цен на ресурс и последующего сокращения прибыли ТЭКа в прошлом году. Специалисты подчеркнули, что это ситуативный, разовый фактор, который в 2021 году не будет оказывать сильного влияния.

#россия #дивиденды #нефтегазовые компании
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