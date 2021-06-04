Telegram-канал Nexta превратился в «дойную корову»

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Бывший главный редактор и один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сказал, что проект теперь используют как "дойную корову".

Протасевич утверждает, что глава "Белорусский дом в Варшаве" Алесь Зарембюк пользуется Nexta для личных интересов. Он поделился этой информацией во время интервью каналу ОНТ.

Блогер рассказал, что "Белорусскому дому в Варшаве" выделили элитный коттедж. Его туда не пускали, а в некоторые комнаты ни у кого нет доступа.

"Зарембюк, как я понимаю, стал использовать Степана (Путило, основатель Telegram-канала Nexta) как дойную корову, в том числе и для своих интересов", — сказал белорусский журналист.

Он рассказал, что это стало причиной для встреч с правительством Польши. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий даже приходил с визитом в редакцию Nexta. Отмечается, что это произошло еще до начала протестов в Белоруссии.