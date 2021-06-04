Россия спокойно переживет последствия отключения от SWIFT

Global Look Press / Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Отключение России от международной платежной системы SWIFT не превратится в катастрофу.

Этой информацией поделился постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов во время беседы с РИА Новости. Дипломат утверждает, что Москва не ощущает угрозы из-за возможного отключения.

"Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — заявил Чижов.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский ранее сообщил о своих опасениях, что международная платежная система может стать частью "санкционной спирали". Москва обязана подготовится к такому варианту развития событий.