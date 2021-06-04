Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Новогодние праздники в 2022 году будут длиться с 1 по 9 января. Еще одним нерабочим днем будет 31 декабря 2021 года.

Как сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), новогодние праздники будут длинными. Будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе.

"С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим", — сказал он.

Ранее сообщалось, что третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето.