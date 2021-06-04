Экс-депутат Рады Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича

Prt Scr youtube.com / Сергей Фамилов

Украинский политолог Алексей Журавко заявил, что не верит "крокодильим слезам" основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Он в Telegram-канале рассказал, что в свое время брал интервью у арестованных киевских военных в Донбассе. Все они со слезами на глазах утверждали, что в мирных граждан не стреляли, а на войну пошли с целью прокормить семью.

"И эти слезы Протасевича вовсе не искренние слезы раскаяния! Я им не верю! Это слезы бессилия и злобы загнанной в угол крысы", — подчеркнул он.

Журавко отметил, что из-за действий Протасевича уже погибли люди в августе-сентябре 2020 года. По его мнению, провокации Telegram-канала Nexta и озвученная ими ложь могли привести к повторению сценария Донбасса в Белоруссии.