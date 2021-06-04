Автоэксперт объяснил правовой парадокс аварий с электросамокатами

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На сегодняшний день еще не существует единообразия в судебной практике при рассмотрении аварий с участием электросамокатов.

Когда сталкиваются человек на самокате и пешеход, то, в соответствии с законодательством, происшествие не является ДТП, потому что все участники, включая того, кто на самокате, являются пешеходами, объяснил член движения автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов в беседе с РБК.

"В некоторых случаях электросамокат приравнивают к мопеду и могут лишить прав, а где-то суды отменяют решения, потому что это не транспортное средство", — пояснил он.

Выходом из этой парадоксальной ситуации может стать законодательное определение электросамоката в качестве транспортного средства. Для владельцев этого вида транспорта стоит ввести водительское удостоверение категории "М".