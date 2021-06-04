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Чешская оппозиция провалила попытку вынесения вотума недоверия правительству

Политика
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Чешская оппозиция провалила попытку вынесения вотума недоверия правительству
pixabay.com /

Правая оппозиционная партия в нижней палате чешского парламента провалила попытку вынесения вотума недоверия действующему правительству Андрея Бабиша.

Политикам нужно было набрать 101 голос из 200. Заседание нижней палаты длилось более 14 часов. Оппозиционные партии в чешском парламенте вынесли вопрос о вотуме недоверия из-за отказа поддерживать кабинет министров коммунистами. Об этом сообщило чешское информационное агентство CTK.

Без их голосов правительство потеряло большинство в нижней палате. Оппозиционеры также обвинили действующую власть в неэффективности борьбы с пандемией. Бабиш ответил, что всегда выступает за интересы Чехии.

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