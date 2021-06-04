Депутат ГД Щапов предложил поднять налог для владельцев большого числа квартир

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Россияне с несколькими квартирами и недвижимостью большой площадью должны платить повышенный налог на имущество.

Владение несколькими квартирами для их сдачи в аренду и проживание в другой жилплощади может стать признаком повышенной налоговой ставки. Дополнительная нагрузка может обсуждаться при превышении определенной площади на одного человека. Об этом заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов, информирует URA.RU.

По его словам, квартиры площадью более 100 квадратов являются признаком состоятельности. Он отметил, что прежде чем вводить подобную инициативу, необходимо провести дополнительные расчеты. Собеседник издания подчеркнул, что нужно повышать налоги для людей, которые владеют яхтами и дорогими автомобилями.