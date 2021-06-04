Пушков иронично прокомментировал отзыв Данией разрешения на прокладку Baltic Pipe

Global Look Press / Xinhua

Польше будет не до "Северного потока — 2" после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

Накануне в Дании отозвали выданное два года назад управлением по охране окружающей среды разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe. Он должен был связать королевство с Польшей.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что теперь Варшаве нужно спасать своей проект. Сенатор с иронией напомнил пословицу: "не рой другому яму, сам в нее попадешь".

Baltic Pipe планировалось запустить в 2022 году. При этом его емкость не разглашалась. Польша позиционирует проект как альтернативу "Северному потоку — 2".