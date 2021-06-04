Россиянам назвали способ обеспечить себе «безбедную старость»

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Уровень дохода россиянина должен быть таким, чтобы он мог обеспечить "безбедную старость".

Понятие "безбедной старости" в каждом регионе России выражается в разных суммах. Об этом рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий агентству "Прайм".

"Логика пенсионных накоплений очень проста – чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции", — сказал Русецкий.

Чтобы на пенсии иметь такой же доход, как и сейчас, 25-летнему россиянину необходимо инвестировать 11-15% от заработной платы. Его портфель должен состоять из 20% облигаций и 80% акций. Такое инвестирование поможет сохранить деньги в случае инфляции.