Гидрометцентр назвал регионы России с неустойчивой погодой на выходных

Невские Новости / Юлия Митина

Глава лаборатории российского Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что некоторым российским регионам стоит подготовиться к неустойчивой погоде.

В ближайшие ночи столбик термометра опустится ниже отметки в ноль градусов в Пермском крае, Кировской, Челябинской и Свердловской областях. Также похолодает и в Омской области – днем 4 июня воздух прогреется лишь до плюс 10 градусов, а ночью подморозит до минус 5 градусов.

Ожидаются холодные выходные В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае. В горах Республики Алтай ожидаются дожди со снегом. Аналогичная погода ожидается и на якутском арктическом побережье.

Сильные дожди обрушатся на южные районы Красноярского края. Ливни накроют Приморье, Хабаровский край и Сахалин.