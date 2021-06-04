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Протасевич рассказал об организаторах протестов в Белоруссии

Политика
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Протасевич рассказал об организаторах протестов в Белоруссии
Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Задержанный блогер Роман Протасевич во время интервью белорусскому телеканалу рассказал об организаторах протестов в республике, которые проходили в августе 2020 года.

На YouTube-канале ОНТ уже опубликовано интервью с Протасевичем. Он раскрыл имена людей, которые напрямую связаны с беспорядками после президентских выборов.

"Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франак Вечерко, который мог прийти, написать сразу в чат конкретные тезисы, по которым мы должны были работать", — перечислил Протасевич.

Блогер также сообщил, что среди организаторов были Даниил Богданович и Антон Мотолько. В перечень озвученных имен также попали Шрайман, Виктория и Эдуард Пальчис. Числился довольно известный медийный человек Дмитрий Навоша. Анастасия Рогатко имела отношение к деятельности штаба экс-кандидата Светланы Тихановской.

Протасевич также упомянул Евгения Малаховского. Он рассказал, что тот работал в большей степени с "дворовыми" чатами и инициативами.

#интервью #участники #Протасевич
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