Сотрудник полиции США сломал руку пожилой американке с деменцией

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Пожилая американка, страдающая деменцией, была госпитализирована с переломом после "встречи" с полицейским патрулем в американском штате Колорадо.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) отреагировал на этот резонансный случай полицейского насилия и взял дело под свой контроль. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.

Инцидент произошел летом прошлого года. Пожилая американка Карен Гарнер забыла заплатить за покупку в магазине и вынесла товар на сумму 14 долларов. Охрана остановила ее и забрала "похищенное". Женщина отправилась домой, но натолкнулась на полицейский патруль. Правоохранители провели "жесткое задержание", серьезно травмировав пожилого человека.

Действия полиции зафиксировала нагрудная камера одного из участников задержания. С момента инцидента прошел почти год, но полицейских до сих пор не наказали.

"Мне кажется, что они считают себя выше закона. А ведь именно они должны защищать всех нас. Я просто хочу справедливости для моей мамы", — заявила дочь потерпевшей.

Фонд борьбы с репрессиями обратился за разъяснениями по данному делу к президенту США Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарленду. Семье женщины ФБР при необходимости окажет правовую и информационную помощь.