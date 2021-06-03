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Мутко заявил о планах Путина выступить с речью об изменениях в льготной ипотеке

Политика
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Мутко заявил о планах Путина выступить с речью об изменениях в льготной ипотеке
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Льготная ипотека как мера поддержки населения нуждается в корректировках, уход от нее активно обсуждают в правительстве. Об этом заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Изменения в льготной ипотеке необходимы, так как кризисный период на рынке недвижимости уже прошел. Депутаты предложили несколько вариантов модернизации поддержки семей после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости перехода на системные меры в сфере ипотечных кредитов.

По словам Мутко, глава российского государства должен 4 июня выступить с заявлением о новых изменениях. Он отметил, что модернизации ипотеки уделяется очень много внимания. Об этом информирует издание "Слово и Дело".

#путин #мутко #ипотека
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