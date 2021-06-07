Президент Сальвадора заявил о планах сделать биткоин законным платежным средством

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что хочет сделать биткоин легальным платежным средством в стране, сообщает американское либеральное издание CNN.

«На следующей неделе я отправлю в конгресс проект нового закона, который сделает биткоин законным платежным средством», — сказал он на конференции Bitcoin 2021.

Президент считает, что подобные меры послужат драйвером для экономики и помогут в короткий срок создать новые рабочие места, а также обеспечить для граждан доступ к финансовым вложениям.

Джек Маллерс, основатель крупной платежной платформы Lightning Network Strike, заявил, что его компания оказывала консультативные услуги правительству центральноамериканской республики, чтобы проработать логистику данного решения. Маллерс утверждает, что этот шаг поможет раскрыть потенциал биткоина для повседневного использования и принесет пользу как частным лицам, так и функционалу госсектора.

«Более 70% активного населения Сальвадора <...> не участвуют в финансовой системе. <...> Они попросили меня помочь написать план, исходя из того, что они рассматривают биткоин как мировую валюту», — подчеркнул Маллерс.

Отметим, что на данный момент в республике в качестве официальной валюты используется доллар Соединенных Штатов.

Что за президент?

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Найиб Букеле — 39-летний правоконсервативный политик палестинского происхождения, пришедший к власти в стране в 2019 году после убедительной победы на выборах. С детства он проявлял большие способности к предпринимательству (в 18 лет он уже руководил собственной компанией). Выступает за либерализацию страны и расширение личных свобод граждан.

Ранее сотни тысяч темнокожих граждан США пришли в ярость, когда получили по электронной почте сообщение от крупнейшей в стране торговой сети Walmart: «Добро пожаловать в Walmart, ниггер».