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Попытка Макрона улучшить отношения с Африкой обернулась крахом

Политика
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Попытка Макрона улучшить отношения с Африкой обернулась крахом
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон нанес визит в Африку с целью укрепить позиции своей страны на континенте.

В Руанде Макрон признал частичную ответственность за геноцид тутси в 1994 году и пообещал в Южной Африке оказать свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На это его сподвигли слабые позиции страны на материке, передает ФАН.

После геноцида повстанцев-тутси, которому активно способствовал Париж, Руанда под руководством Поля Кагаме смогла стать достаточно динамично развивающей экономику страной. Однако французский президент видит в этом свою заслугу.

Макрон уже пытался наладить отношения с Африкой, придерживаясь при этом все той же тактики: французский специалисты, работающие на континенте, продолжают игнорировать интересы африканцев. Сейчас Париж предложил свою помощь в борьбе с коронавирусом, вакцинируя население препаратом AstraZeneca, от которого Европа хочет отказаться. Но все попытки Макрона оживить отношения с Африкой не дали желаемых результатов.

#отношения #макрон #руанда
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