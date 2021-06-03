Мордашов и губернатор Вологодчины запустили трансформацию системы образования

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Вологодские школьники, студенты и педагоги смогут бесплатно обучаться онлайн на платформе «Фоксфорд». Соглашение об этом на полях ПМЭФ-2021 подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и гендиректор ООО «Севергрупп» Алексей Мордашов.

Глава региона рассказал, что платформа была опробована во время пандемии коронавируса, когда вся учеба в школах и вузах перешла в онлайн-формат. Благодаря помощи компании «Северсталь», дети смогли обучаться бесплатно.

«Когда вся страна перешла в онлайн, мы перестроили 520 школ и перешли на платформу «Фоксфорд». Дети с 1 класса бесплатно получали знания. Выпускники успешно сдали экзамены», — сказал Кувшинников.

Алексей Мордашов отметил, что для компании важно год за годом повышать качество жизни жителей городов, где расположены основные предприятия ООО «Севергрупп»:

«Для нас важно, чтобы жизнь жителей Череповца была наполненной и счастливой. От этого зависит и эффективность наших предприятий. Компания «Фоксфорд» будет активным участником развития онлайн-образования Вологодской области. Надеемся, что она станет предвестником трансформации всего российского образования».

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице со 2 по 5 июня. Основной его темой стало восстановление экономики после пандемии коронавируса.