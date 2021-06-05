Сатановский назвал балаганом политическую ситуацию в Израиле

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Создание в Израиле нового правительства без Биньямина Нетаньяху – это нечто совершенно необыкновенное, хотя пока еще непонятно, на чем держится новый кабинет министров, кроме желания всех, кто в него вошел, избавится от надоевшего премьер-министра.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя смену власти в Израиле.

«В Израиле новое правительство и новый президент (…) Причем договориться в итоге долгого и яростного торга, завершившегося в последний момент перед объявлением о неудаче и выходе страны на пятые за год с небольшим выборы, удалось только на условиях сложнейшей системы ротации», — объясняет Сатановский.

В новом израильском правительстве все должны будут меняться со всеми, министры будут перетасованы «как карты в колоде», а премьер-министров будет несколько.

И может быть именно в это станет для Израиля нормой, рассуждает эксперт. Хотя, по его словам, можно не надеяться, что кто-то из участников политической гонки будет интересоваться страной, а не собственной карьерой. В Израиле по-прежнему никого из политиков не интересуют вопросы экономики, бюджета, социальных проблем и даже безопасности. И при этом Израиль остается развитой страной с сильной экономикой и самыми мощными в регионе вооруженными силами.

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«Но что касается политического управления — полнейший балаган. Вакуум политической воли, ответственности и готовности брать на себя решения при абсолютном доминировании популистской болтовни, пустопорожних обещаний и лозунгов», — констатирует эксперт.

И пока, по его словам, совершенно непонятно, к чему приведет эта ситуация, особенно, если учесть против Израиля активно играют Иран и Турция, новая администрация США относится к нему прохладно, а ООН и Европа всегда были и остаются против еврейского государства.

Выручает Израиль пока только то, что Россия сохраняет позитивный нейтралитет, а палестинцы так и не создали единого государства, заключил Евгений Сатановский.