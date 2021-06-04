Handelsblatt: США поддерживают Украину, выступающую против «СП–2»

Федеральное агентство новостей /

Сближения позиций Германии и США по вопросу «Северного потока – 2» пока не происходит. Визит немецкой делегации в Вашингтон результата не принес, а президент Украины при этом называет российский газопровод «мощным оружием» в руках Москвы.

Об этом рассуждает корреспондент немецкого издания Handelsblatt, комментируя безрезультатные переговоры по поводу «Северного потока – 2» делегации федерального правительства Германии и высокопоставленных сотрудников американской администрации.

Из опубликованного Белым домом официального сообщения следует, что в ходе первых очных переговоров с начала пандемии коронавируса стороны не смогли достигнуть согласия по вопросу российско-немецкого газопровода.

США, говорится в статье, продолжают выступать против «Северного потока – 2», тем более, что Украина боится потерять свой статус транзитной державы и считает новый российский газопровод одним из наиболее опасных геополитических проектов Москвы.

Несмотря на требования Конгресса США ужесточить санкции против газопровода и его строителей, президент США Джо Байден пошел на уступки Германии и не стал вводить новые ограничительные меры. Это помогло несколько разрядить трансатлантические отношения, к тому же Вашингтон смог продемонстрировать Берлину, что американо-германские отношения имеют для него большое значение.

«В среду, после встречи с немецкой делегацией, в заявлении Белого дома было особо подчеркнуто «тесное сотрудничество по целому ряду региональных и глобальных вопросов», — пишет автор. — Тем не менее внутри страны президент Байден вынужден заплатить высокую цену за временный отказ от введения санкций. Не только республиканская оппозиция, но и коллеги Байдена по демократической партии подвергли его решение резкой критике».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также издание напоминает, что на днях президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве несколько американских сенаторов, которые заверили его в том, что США находятся в вопросе «Северного потока – 2» на стороне Украины.

При этом Зеленский заявил сенаторам, что только США и Джо Байден могут помешать достройке и введению в эксплуатацию российского газопровода. А сам «Северный поток – 2», по словам украинского президента, стане мощным оружием в руках Москвы.

Как заявила одна из членов американской делегации сенатор-демократ Джин Шахин, Конгресс США продолжит настаивать на новых санкциях против российско-немецкого проекта, так как он несет серьезные последствия для Украины и для энергетической безопасности Европы. Даже после окончания строительства обеих ниток трубопровода можно будет помешать его вводу в эксплуатацию путем отказа в выдаче «лицензий и разрешений».

В заключение автор материала предполагает, что обсуждение данного вопроса, возможно, продолжится в ближайшее время во время визита американского президента Джо Байдена в британский Корнуолл, в Брюссель и в Женеву, где его ждет саммит G7, саммит НАТО и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, в пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток — 2».