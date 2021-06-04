Леонков: Украина не получит от НАТО серьезного оружия, только старье

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Американцы не делают большого секрета из своих планов под прикрытием предстоящих военно-морских учений Sea Breeze поставить украинской армии оружие и боеприпасы.

Такое мнение высказал военный эксперт и обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который заявил, что Запад регулярно отвечает отказом на просьбы Киева о поставках наступательных вооружений.

По словам Конашенкова, учения Sea Breeze задумывались как морские, но на деле их границы далеко выходят за границы украинского участка акватории Черного моря.

«По сценарию учений коалиционная группировка войск будет задействована в стабилизации кризисной ситуации, вызванной деятельностью неких незаконных для Украины вооруженных формирований, которым власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку», — рассказал генерал-майор.

В ходе данных Североатлантический Альянс планирует поставить вооруженным силам Украины материальное имущество, оружие и боеприпасы, добавил Конашенков, и поэтому Министерство обороны России намерено бдительно контролировать и подготовку к учениям и их проведение, а в случае необходимости адекватно реагировать на происходящее, обеспечивая военную безопасность РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

Напомним, ранее сообщалось, что совместные военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО и Украины в Черном море будут проводиться ради повышения уровня взаимодействия. Участие в учениях, которые будут продолжаться с 28 июня по 10 июля 2021 года на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей, примут Украина, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Нидерланды. Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Всего планируется задействовать порядка 4 тысяч военнослужащих и 40 военных кораблей, катеров и судов обеспечения.

Комментируя ситуацию, военный эксперт Алексей Леонков предположил, что НАТО хочет воспользоваться предстоящими учениями для поставок Украине оружия, чтобы решить сложные вопросы логистики.

«На то, чтобы привезти вооружения для учений и оставить их там, требуется гораздо меньше затрат, чем доставить их после учений. И большого секрета американцы из этого не делают, они лишь выбирают наиболее удобный для себя способ поставок», – объяснил Леонков, слова которого приводит информационное агентство News Front.

При этом он отметил, что вряд ли Альянс собираются поставить Украине оружие, которое затем может быть использовано в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

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Американцы, по его словам, используют Украину как главный раздражитель для России, но доводить дело до третьей мировой войны они конечно не собираются. Поэтому Киев по окончании военно-морских учений в Черном море получит в первую очередь интеграцию с информационными системами Североатлантического военного блока. А в том, что касается летального оружия, то речь пойдет о стрелковом оружии, снайперских винтовках и минометах.

«Также натовцы могут поставить Киеву контрбатарейные станции и системы разведки. Но серьезное вооружение Украина не получит, это точно. Не будет ни самолетов F-35, ни танков M1 "Абрамс", которые просили украинские власти. Также не будет и корветов или эсминцев "Арли Берк". Максимум, на что может рассчитывать Киев – это списанные сторожевые корабли», – уверен Леонков.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к Германии с просьбой поставить ВСУ автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и другое военное оборудование. Но в ответ глава немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить путем поставок вооружений Украине и заявил, что Берлин не считает нужным отвечать на подобные просьбы Киева.