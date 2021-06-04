Кедми объяснил, почему Запад так ополчился на Белоруссию

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Запад просто не имеет никаких дополнительных рычагов влияния на власти Белоруссии и именно поэтому Европа воспользовалась инцидентом с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича для введения санкций.

Об этом в интервью информационному порталу Pravda.ru рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по мнению которого геополитический план Запада в отношении Белоруссии полностью провалился.

Для начала политолог напомнил, что оппозиция в Белоруссии в свое время появилась не просто так, а потому что Запад решил, что ей пора появиться. Также, как это произошло на Украине, а до этого в арабских странах, по которым прокатилась «арабская весна».

«Везде все начиналось с возмущения коррупцией. И это все — точно по лекалам ЦРУ. Оппозиция начать обвинять власть в коррупции, потому что народ это больше всего любит», — рассказал Кедми.

Но в Белоруссии, по его словам, этот сценарий не сработал бы, потому что это самая устойчивая и успешная страна из всех постсоветских государств. В Белоруссии хорошо работает экономика, преступность отсутствует, полная занятость и народ из этой страны не бежит. Поэтому Запад нашел к Минску другие претензии.

«Единственная реальная претензия к ней у Запада: почему Белоруссия — не антироссийская. И тогда выдумали байку о том, что Лукашенко — диктатор, — объяснил Кедми. — Но тогда пусть они покажут хоть одно постсоветское государство, где существует демократия и выборы по демократическим правилам, принятым в Швейцарии. Но за 30 лет это никому не мешало».

Новостное агентство «Харьков» /

Но попытки Запада превратить Белоруссию в Украину с ее майданом обернулись крахом. К тому же сейчас уже всем ясно, что направление развития Белоруссии – на восток, а не на запад, и этого добились сами европейцы своими поспешными действиями.

Похожую ошибку, впрочем, Запад допустил и с Украиной, добавил Кедми.

«Если бы они не сделали эту провокацию в 2014 году, Украина бы продолжала медленно дрейфовать в их сторону и в сторону НАТО. И сегодня не был бы Крым российским и так далее. Они поторопились — потеряли», — объяснил израильский эксперт.

Теперь Запад поторопился с Белоруссией – там подумали, что Белоруссия созрела для революции, и опять не рассчитали. Тем более, что и белорусы – не украинцы, несмотря на всю их близость.

Да и Россия в 2020-м – 2021-м годах это уже не та страна, что в 2014 году.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

«Здесь сыграл большую роль принцип "за одного битого двух небитых дают". Сегодня у России — совершенно другая политика. И ее цель, как определил ваш президент, и основное направления российской политики — постсоветское пространство, чего не было в 2014 году», — объяснил Кедми.

На Западе всего этого не учли, и поэтому организованная ими авантюра в Минске завершилась таким позором, заключил израильский эксперт. Но это, по его словам, еще не конец, и впереди Запад столкнется с еще большим позором.