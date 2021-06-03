Протасевич призвал Лукашенко не выдавать его властям ЛНР

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Блогер Роман Протасевич надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласится на его экстрадицию в ЛНР.

Власти ЛНР завели против Протасевича уголовное дело, касающееся его участия в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских силовиков. Блогер выразил надежду, что у Лукашенко хватит политической воли, чтобы не отправить его в Луганск.

Поездку на Донбасс Протасевич назвал главной ошибкой своей жизни. Об этом он сейчас искренне жалеет.