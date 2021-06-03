Протасевич хочет исправить допущенные ранее ошибки

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Основатель и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, который признан Минском экстремистским, Роман Протасевич рассказал о своих планах на будущее.

Протасевич рассказал, что он больше не хочет лезть в политику. Он надеется, что ему удастся исправить все ошибки, которые были ранее допущены.

Протасевич признался, что он желает простой жизни, хочет завести семью и детей. Он также сказал, что мечтает перестать бежать от чего-то.

Некоторое время назад он признался, что также жалеет о своей поездке в Донбасс. Протасевич надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его, ведь на бывшего главного редактора в ЛНР возбуждено уголовное дело.