Протасевич рассказал о контроле оппозиционной повестки в «Белорусском доме» в Варшаве

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Находящийся в польской столице "Белорусский дом" контролирует практически всю оппозиционную белорусскую повестку через премьера Польши.

Протасевич ранее признал вину в организации протестных акций в Белоруссии. Блогер в интервью белорусскому телеканалу ОНТ также заявил, что все же уважает Александра Лукашенко, несмотря на критику в прошлом.

Блогер Протасевич признал свою вину в организации несанкционированных акций в Минске после президентских выборов в стране летом 2020 года. Он также рассказал, что его задержание в Минске могло произойти из-за того, что его подставил человек, связанный с группой хакеров, которые устраивали ранее "лжеминирования" по всей Белоруссии.