Политолог Кислицына оценила продуктивность работы губернаторов на полях ПМЭФ

ИА «Политика Сегодня» /

«Праздношатающихся» губернаторов на Петербургском международном экономическом форуме нет, считает глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» она оценила продуктивность высших официальных лиц на площадке ПМЭФ.

«Губернаторы все куда-то бегут. Я не видела ни одного сидящего. Даже если они сидят, то либо готовятся к интервью, либо к мероприятию. Никто даже не ест и не пьет. У всех очень плотный график, каждые 5-10 минут подписываются соглашения. Регионы проявляют себя не как праздные слушатели, а выступают с инициативами», — рассказала политолог.

Здесь с экспертом поспорить сложно: почти все губернаторы рады общению с журналистами, охотно отвечают на вопросы. Так, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал дотянуть регион до уровня Сочи и Крыма, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в судьбе памятника советской эпохи — Дома Советов, а глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев — о долгожданном автомобильный мосте через реку Лена.

ИА «Политика Сегодня» /

От слов руководители переходят к делу: регионы активно подписывают перекрестные соглашения о сотрудничестве, говорит Кислицына.

Например, Костромская область и Карелия разработают совместные туристические маршруты, Якутия получит в управление два курортных объекта в Крыму, а Белгородская область планирует создать на территории полуострова детский оздоровительный лагерь.

«Все ведут очень активную работу — и это про субъектность губернаторов. Они сами инициируют процессы и ведут их. Губернаторы многое тащат на себе, не делегируя. В рамках ПМЭФ это правильно, потому что это классная площадка для презентации региона и его возможностей», — заключила эксперт.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». Тема ПМЭФ в этом году звучит так: «Снова вместе. Экономика новой реальности».