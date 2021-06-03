Гарри Каспаров объяснил, как Леонид Волков провоцирует жесткую борьбу с соратниками Навального

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Шахматист Гарри Каспаров раскритиковал призывы Леонида Волкова к использованию системы УГ и заподозрил его в привлечении внимания силовых структур к соратникам Алексея Навального.

Гарри Каспаров побеседовал с корреспондентом "Радио Свобода*" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, РАДИО "СВОБОДА".

Экс-чемпион мира по шахматам убежден, что сторонник блогера Алексея Навального Леонид Волков провоцирует силовые структуры применять жесткие методы борьбы с его соратниками. Для этого Волков активно призывает россиян к использованию системы "Умного голосования" (УГ).

"То, что Леонид Волков в условиях, когда Навальный уже находится в застенках и, скорее всего, будет получать новые сроки… В этой ситуации продолжать нести, пардон, бред о том, что какое-то "Умное голосование" может что-то изменить в России, — это, ровным счетом, подыгрывать власти", — заявил Каспаров.

Шахматист подчеркнул: действия Волкова выглядят двусмысленно и наводят на подозрения в попытках как можно дольше оставаться в игре, передает издание "Политэксперт". Кроме того, борьба сторонника Навального против "Единой России" бессмысленна, так как эту партию легко может заменить другая.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента