Создание аналога «черного ящика» для беспилотных машин анонсировали на ПМЭФ

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подготовку к созданию аналога "черного ящика" для беспилотных машин осветил Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский в рамках ПМЭФ-2021.

Милашевский выступил на конференции "Цифровой прорыв транспорта России: быстрые победы для государства и бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума. Он анонсировал изменение правил страхования и разбора транспортных происшествий для беспилотных машин. Например, готовится приложение безбумажного оформления аварий, сообщает корреспондент iReactor.

Специальные "черные ящики" появятся для разбора аварий, при этом установку не нужно будет доставать, так как она будет работать в режиме онлайн. По словам директора АО "ГЛОНАСС", авиация выступает очень хорошим примером в разработке.