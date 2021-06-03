Военный аналитик Рожин оценил фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии

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Военный эксперт Борис Рожин поделился оценкой фильма "Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии".

Видеоматериал подготовили в Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). По словам эксперта, США используют террористов исходя из собственных интересов. Его слова передает издание New Inform.

Вашингтону выгодна дестабилизация в африканской стране. Америка планирует таким способом подрывать позиции Москвы. Сама Россия укрепляет свое положение в Северо-Восточной Африке. По словам эксперта, деструктивная деятельность в Ливии имеет глобальное значение для США.

"Не с точки зрения получения влияния на какую-то отдельную страну, а с точки зрения расширения сфер влияния НАТО. В том числе это противодействие не только России, но и Китаю, поскольку экономические интересы Пекина связаны с инвестиционными проектами в Африке", — объяснил Рожин.

Специалисты ФЗНЦ выпустили фильм, опираясь на собственные исследования в Африке. Согласно материалам ролика, Ливия стала узлом, где собирались радикалы из Алжира, Судана, Нигера, Чада, Южного Судана и других государств.