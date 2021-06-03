Гудков покинул изолятор временного содержания на Петровке

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова отпустили из полиции, так как истек срок его содержания под стражей. Информацию о том, что он вышел из ИВС, подтвердила его жена.

МВД не будет обращаться в суд для избрания меры, сообщает ТАСС. Ранее у семьи Гудкова проводились обыски по делу о причинении имущественного вреда.

Стражи порядка задержали сына Геннадия Гудкова, а также тетю Ирину Ермилову. Последняя в настоящее время также отпущена.

По версии СК, бывший депутат не оплатил аренду помещения с 2015 по 2017 год. Но пока ему никаких обвинений не предъявили. В общей сложности долг составил более миллиона рублей.