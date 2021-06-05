Глава Вологодской области Кувшинников: изъятие прибыли у металлургов ударит нас по рукам

vk.com / Губернатор Олег Кувшинников

Вологодская область с начала 2021 года входит в первую десятку (а по итогам апреля оказалась на первом месте) рейтинга регионов РФ с устойчивым социально-экономическим развитием, который ежемесячно составляют аналитики фонда «Петербургская политика». Коронавирусный 2020 год вывел область из списка дотационных.

Корреспондент «Политики Сегодня» на полях ПМЭФ узнал, какие «горы» пришлось сдвинуть вологодскому губернатору Олегу Кувшинникову, чтобы добиться столь лестных экспертных оценок.

— Вы буквально нарасхват. Какая у вас была программа на ПМЭФ?

— Очень обширная программа. Мы соскучились по форуму, два года не виделись и поэтому с большим удовольствием общаемся с инвесторами, с моими друзьями-губернаторами, с членами Правительства РФ. Сейчас только что обсуждали программу бюджетной обеспеченности регионов. Антон Силуанов (министр финансов РФ - прим. ред.), члены правительства, — мы все в одной лодке. Мы заинтересованы в том, чтобы после пандемийного года встали на рельсы, на траекторию устойчивого развития.

У Вологодской области это получилось сделать благодаря мерам государственной поддержки экономики, бизнеса. Если говорить о ПМЭФ, то у нас более десяти соглашений о намерениях будет подписано. Общий объем инвестиций — более 17 млрд рублей.

Это наши крупнейшие предприятия: компания «ФосАгро» (планируемый объем вложений 4,4 млрд рублей), АФК «Система» (более 12,5 млрд руб, планирует крупный инвестиционный проект по выпуску жаропрочной бумаги — популярного вида упаковочных материалов).

«Северсталь», с которой мы запускаем совместно крупнейшую цифровую образовательную платформу «Фоксфорд» для поддержки талантливых детей, в том числе, дистанционно. Это серьезные инвестиции в природоохранную деятельность: «Северсталь» и «ФосАгро» до 2024 года должны реализовать около 25 экологических проектов, это 14,6 млрд рублей.

Соглашения будут реализованы в течение ближайших трех лет.

vologda-oblast.ru / Пресс-служба администрации губернатора Вологодской области

— Довольно большой объем, учитывая то, что у Вологодской области нет никакого стенда на форуме. Почему решили не выставляться? Не нуждаетесь в дополнительной рекламе? Или вы на себя взяли роль главного представителя?

— Я очень такой подвижный и энергичный губернатор, поэтому у меня принцип: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вот я — Магомет. Лучше я приду к горе. Мне очень интересно вот так передвигаться по форуму, потому что, когда ты привязан к своей площадке, у тебя сужается коммуникативный вызов, который я испытываю, перемещаясь с одной площадки на другую. Я встречаюсь с огромным количеством людей просто в коридоре, переходя из одного офиса в другой.

Вот сегодня рано утром мы столкнулись лицом к лицу с губернатором Волгоградской области — Андреем Бочаровым. Мы с ним обнялись чуть ли не до слез, потому что не виделись два года. Такое удовольствие от общения. И приняли решение: будем стараться организовать единый павильон Северо-Западного федерального округа для экономии средств, чтобы не привязываться к конкретному стенду конкретного региона, но чтобы была площадка для приобретения контактов и проведения большего числа переговоров.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

— Это дорогая история делать отдельный павильон на ПМЭФ?

— Дорогая. Больше 10 млн рублей.

— Это только место?

— Да, а еще нужно инфраструктуру привести, это все синхронизировать. Поэтому ответ, почему пока нет стенда: «А» — экономия, «Б» – мобильность.

— Есть ли среди инвестиционных проектов реконструкция аэропорта в Великом Устюге, которая все никак не завершится (обновленный аэропорт должен был принять самолеты еще в августе 2020 года, но сроки постоянно переносились, прокуратура выявила нарушения - прим.ред.)?

— Да, проект реализуется. Сейчас идет проверка Госэкспертизы, она заканчивается. Надеемся, что мы до сентября полетим. В проект вложено уже больше 1,2 млрд рублей. Очень важный проект. Мы ждем, когда пройдет приемка объекта специализированными контролирующими организациями.

— То есть все работы уже завершены?

— Завершаются. Идет приемка.

pixabay.com /

— Вы — бывший мэр города металлургов Череповца. Как можете прокомментировать заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и теперь нужно вернуть эти деньги?

— Считаю, что заявление может ухудшить инвестиционную активность наших компаний. Как-либо ограничивать деловую активность предприятий нецелесообразно, потому что это рынок. Если мы сейчас будем административно ограничивать развитие предприятий, их инвестиционную активность, будем изымать прибыль, которую они направляют на развитие, в федеральный бюджет, то это просто ударит по рукам. Я противник жестких административных действий.

Белоусов говорит о том, что «нахлобучили» на 100 млрд рублей, но при этом все металлургические компании увеличили объем поступлений в федеральный, региональный бюджеты. Инвестиции в развитие производственных фондов за последние полтора года выросли уже на 200 млрд рублей.

А это строительство новых агрегатов, реконструкция существующих технологических цепочек, выплаты акционерам и самое главное — поступления в бюджет регионов.

Например, компания «Северсталь» по итогам только первого квартала заплатила весь годовой налог на прибыль. То есть они закрыли все оставшиеся три квартала и будут выплачивать налоги в федеральный и региональный бюджет сверх плана. Это разве плохо?

vologda-oblast.ru / Пресс-служба администрации губернатора Вологодской области

— Благодаря доходам металлургических предприятий Вологодская область перестала быть дотационным регионом?

— Не только. В 2011 году, когда я стал губернатором, мы запустили программу по диверсификации экономики — новую экономическую модель, которая включала в себя несколько факторов. Главный — создание благоприятного делового инвестиционного климата. Нам это удалось. В прошлом году рекордный объем инвестиции — 203,6 млрд. Это исторический рекорд в Вологодской области.

Второе — работа по сбалансированности бюджета, по расширению налогооблагаемой базы, развитию и созданию точек роста. Например, территория опережающего социально-экономического развития в Череповце, которая дала огромный толчок к диверсификации экономики моногорода.

Третье — это сокращение государственного долга, который был колоссальным — более 35 млрд рублей, из них более 15 млрд рублей были коммерческими кредитами. Мы ежегодно выплачивали по 2 млрд рублей только на обслуживание этих кредитов. В прошлом году мы полностью рассчитались по коммерческим кредитам, у нас их ноль, только бюджетные остались. По уровню долговой нагрузки мы были на 80 месте в стране, сейчас только 20-е. И бюджет у нас не дефицитный, а профицитный. Из регионов-реципиентов поднялись в топ-15 регионов-доноров федерального уровня. Это круто.

— И тем не менее критики хватает. Как относитесь к ней в соцсетях, в telegram-каналах? Отслеживаете?

— Я смотрю соцсети, смотрю оппозиционные паблики. Но я научился отделять критику от критиканства. Конструктивная критика принимается.

— Вот недавно в Telegram вас обвиняли в том, что вы якобы тратите много на перелеты, даже придумали прозвище «перелетный губернатор».

— Знаете, я всегда гордился тем, что я очень мобильный. Чем больше я перемещаюсь по стране, тем быстрее мы выйдем из кризиса. Я очень горжусь тем, что я не кабинетный чиновник и не сижу на месте. Все мои перелеты — это было во благо. Мы сократили государственный долг до минимума, мы сбалансировали бюджет, привлекли такое количество инвесторов, что у показатели бьют все рекорды.

Поэтому летал, летаю и буду летать. Отношусь к этой критике с пониманием. О чем-то же надо писать. Не писать же об успехах, надо писать и о недостатках. Они есть у каждого. Не ошибаться — значит ничего не делать.

— Есть у вас планы на 2024 год, когда истечет срок губернаторских полномочий?

— Это год выборов президента РФ. Все задачи, которые я ставлю перед своей командой, это безусловное выполнение национальных целей, национальных проектов по развитию страны и региона. В марте 2024 года у нас выборы президента РФ, и после этого будем думать о том, как мы подойдем к выборам губернатора Вологодской области в сентябре 2024.

— Новый старый губернатор?

— Да нет, это невозможно, по Конституции РФ нельзя больше двух сроков подряд занимать этот пост. Поэтому в 2024 году моя карьера губернатора точно закончится.

— Чем вы займетесь после этого?

— Много есть мыслей на этот счет. Но я их озвучу после выборов президента РФ в марте.

— Но это политическая история?

— Это точно политическая история, потому что можно, конечно, перейти на работу в крупную госкорпорацию, можно уйти в бизнес. Но дело в том, что я очень давно в политике — 10 лет губернатор и 5 лет мэр города. Мне больше импонирует заниматься проблемами страны, проблемами развития регионов, чем развитием какого-то локального бизнеса. Мне это просто неинтересно, мне тесно. Сейчас, если, допустим, спроецировать на «Северсталь», — она маленькая, там всего лишь 23 тыс. человек работы.

— Смотря, с чем сравнивать…

— Ну да, а здесь миллион двести. И поэтому совсем другие задачи, горизонт, кругозор. Внутри маленькой компании — одна история, внутри огромного региона — другая история. А если в масштабах страны — вообще непаханое поле.