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Протасевич сообщил о многочисленных конфликтах между штабами Тихановской и Латушко

Политика
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Протасевич сообщил о многочисленных конфликтах между штабами Тихановской и Латушко
Prt Scr youtube.com / Телеканал ОНТ

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич прокомментировал ситуацию, складывающуюся среди противников белорусской власти.

По словам Протасевича, между штабами члена Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павла Латушко и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской существует много внутренних конфликтов. Основатель Nexta в ходе интервью для телеканала "ОНТ" заявил, что Латушко украл у Тихановской проект ради удовлетворения собственных амбиций.

При этом штабы стараются умалчивать обо всех внутренних конфликтах и "не выносить сор из избы" до последнего. Однако Протасевич считает, что оба штаба находятся на несколько разных уровнях.

#белоруссия #тихановская #Латушко #Протасевич
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