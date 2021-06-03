Протасевич сообщил о многочисленных конфликтах между штабами Тихановской и Латушко

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Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич прокомментировал ситуацию, складывающуюся среди противников белорусской власти.

По словам Протасевича, между штабами члена Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павла Латушко и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской существует много внутренних конфликтов. Основатель Nexta в ходе интервью для телеканала "ОНТ" заявил, что Латушко украл у Тихановской проект ради удовлетворения собственных амбиций.

При этом штабы стараются умалчивать обо всех внутренних конфликтах и "не выносить сор из избы" до последнего. Однако Протасевич считает, что оба штаба находятся на несколько разных уровнях.