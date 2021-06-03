Фильм ФЗНЦ указал на роль США в обострении ситуации в Африке

Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) представил документальный видеоматериал "Новая террористическая угроза миру", повествующий о зоне нестабильности в Африке.

В фильме рассказывается о маршрутах движения террористов в Феццане. Их стало легче останавливать в начале пути, однако Соединенные Штаты со своими союзниками прикладывают усилия к тому, чтобы этого не происходило, передает ФАН.

Такие действия США приводят к увеличению потенциальных бандформирований, а значит, что недалеко от Европы происходит формирование бомбы замедленного действия. Бандиты могут направиться в любое место, где присутствует нефть и выход к морю, полагает глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Это все приводит к тому, что в Ливии создается новая зона нестабильности, а в перспективе она может сместиться к Ближнему Востоку и Европе.

"По данным различных источников, обострение ситуации в Феццане инициируют США при оперативном участии ОАЭ, Франции и Турции. Зачем им это нужно? Здесь все достаточно прагматично. Американцы своего не упустят", — добавил Шугалей.

Вашингтон прибегает к манипулированию своими союзниками с целью достижения личной выгоды. Препятствование контролю за маршрутами движения бандформирований уже в обозримом будущем может обернуться атаками на ливийские объекты, резюмировал он.