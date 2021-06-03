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Вице-премьер Абрамченко считает, что искусственные мясо и молоко вытеснят натуральные

Общество
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Вице-премьер Абрамченко считает, что искусственные мясо и молоко вытеснят натуральные
rosreestr.ru / Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Искусственные мясо и молоко в будущем вытеснят натуральную продукцию на мировом рынке. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее мнению, мир уже движется в этом направлении. Абрамченко отметила, что не все страны обладают такими ресурсными возможностями, как Россия, которая может позволить себе крупные посевные площади и орошаемые земли, передает iReactor.

Однако планета продолжает увеличиваться, если смотреть на ситуацию с точки зрения численности населения. В связи с этим необходимо прорабатывать новые способы ведения сельского хозяйства, а также стремиться в направлении новых видов пищи.

#мясо #молоко #абрамченко
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