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Президент Южной Осетии рассказал о главных задачах, которые стоят перед ним на ПМЭФ

Общество
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Президент Южной Осетии рассказал о главных задачах, которые стоят перед ним на ПМЭФ
wikipedia.org / Zrx44 / CC BY-SA 4.0

Общение с руководителями российских регионов на данный момент является ключевой задачей Цхинвала на Петербургском международном экономическом форуме.

Делегацию возглавил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. По его словам, у страны высокий уровень сотрудничества как с российскими регионами, так и с федеральным центром по вопросам образования и культуры.

Именно решение экономических задач во время форума находится у главы государства в приоритете. Также Бибилов отметил, что Южную Осетию нельзя считать непризнанным государством.

"Силы, которым так выгодно, этим спекулируют, но факт остается фактом: Южная Осетия признана. Я всегда подчеркиваю, что для Цхинвала главное, чтобы было признание со стороны России", — подчеркнул он в беседе с "Экономикой сегодня".

Кроме того, международное признание Южной Осетии Цхинвал продвигает вместе с Москвой. По словам Бибилова, это необратимый процесс.

#пмэф #южная осетия #бибилов
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