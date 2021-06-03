Мутко: в России модернизируют семейную льготную ипотеку

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время должен объявить результаты рассмотрения предложений по семейной ипотеке, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, сегодня России необходимо уходить от льготной программы ипотечного кредитования. Она принималась как антикризисная мера, отметил Мутко в комментарии изданию "Слово и Дело". В то же время он подчеркнул, что сейчас силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки.

"Сейчас силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки. Мы внесли предложения, президент их рассмотрит и завтра должен это объявить. Посмотрим, какие меры будут одобрены", — заявил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что России действительно необходимы элементы социальной политики, поддерживающие спрос на жилье. Таковой и является семейная ипотека.