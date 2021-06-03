«Золотой» Крым, иноагенты и «королевский» обед: второй день ПМЭФ-2021

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не успел Санкт-Петербург проводить разминочный день Международного экономического форума (ПМЭФ) красивым закатом, как солнце вновь выкатилось из-за горизонта: белые ночи вступают в свои законные права. Уже к семи часам утра к Экспофоруму вновь потянулась цепочка мини-автобусов с журналистами и гостями из других регионов.

На одном из шаттлов прибыл и корреспондент «Политики Сегодня», чтобы вновь заглянуть за кулисы главного мероприятия Северной столицы с момента начала пандемии.

Овсянка, сэр

Если 2 июня бал правили роботы и морские обитатели, то сегодня акцент сместился на серьезную работу. Поэзия кончилась, началась суровая проза.

Наряды с замысловатыми узорами сменили строгие костюмы, вместо подарочных пакетов с канцелярией в руках гостей мерно покачиваются внушительные дипломаты.

ПМЭФ приступил к работе с раннего утра. Сегодня на экономический форум прибыли гости фактически со всех российских регионов.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Утро начинается, как водится, с завтрака, но на полях экономического форума даже простой прием пищи превращается в увлекательную полемику. Уже в 8:00 за белоснежным столом схлестнулись официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Пока журналисты толпятся у стены, спикеры обсуждают СМИ-иностранные агенты.

— Если тут есть представители СМИ, которые выполняют в России функции иноагентов, поднимите, пожалуйста, руки, — восклицает Захарова.

— Я вам запрещаю это делать!, — грозно обращается к коллегам Венедиктов.

Оглядываюсь – рука и правда не дрогнула ни у кого. За коллег берет гордость, за рукав тянет шеф-редактор: пора отправляться в поход по павильонам. В расписании — десяток пресс-подходов и добрая сотня спикеров, с каждым из которых нужно успеть поговорить. Интересные подробности столько конфликтного завтрака можно прочитать в нашем материале.

Галопом по стендам

Первый же блин комом — глава республики Сергей Аксенов скрывается от меня за поворотом. Догнать его не удается, да и суровые охранники не горят желанием пускать журналистов к начальнику. Но я знаю, где работников пера встречают с улыбкой. Поправляя фотоаппарат, подхожу к стенду Республики Крым, осматривая «сторожевую башню»: намек на символ полуострова — «Ласточкино гнездо».

ИА «Политика Сегодня» /

Руководитель Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона шутит с гостями и улыбается, однако вопрос мой отнюдь не весел. На кону кошельки россиян, граждане недовольны завышенными ценами на главном российском курорте в разгар сезона отпусков. Спикер потери популярности крымских пляжей и вин не боится.

«Бизнес всегда реализуется по принципу "есть спрос – есть и предложение". Если есть высокие цены на отели и гостиницы, то порождены они только повышенным спросом на определенные виды услуг. На сегодняшний день в республике не хватает мощностей для приема всех желающих. Границы закрылись, и весь наш бизнес вынужден переориентироваться на совсем другие мощности, скажем так. К сожалению или к счастью, этот диссонанс есть: количество желающих отдохнуть пока не вяжется с возможностями, что отражается на ценах», — говорит Ворона.

Помечтав о прибрежном променаде и подсоленной кукурузе, отправляюсь дальше. По пути беседую с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и замминистра транспорта РФ Кириллом Богдановым.

Новостей много — одна краше другой: врио губернатора рассказывает про обновление стадион футбольного клуба «Алания», Богданов раскрывает козыри западных игроков во внешнеполитических делах.

Тем временем народу в главном холле Экспофорума становится все больше. Движение регулируют вездесущие девушки-хостес, зорко следящие за наличием защитных масок на лицах гостей. Даже в зале, где с торжественной речью выступает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, социальная дистанция – на первом месте.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Война войной, а обед по расписанию. В первый день ПМЭФ журналистская братия не вдохновилась разнообразием блюд в столовой, однако сегодня организаторы исправили все ошибки и заслужили прощение. Подкупить голодных гостей повара решили томленной говядиной и рыбой.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

После плотного ланча работоспособность русского человека, как правило, заметно снижается, однако мимо продюсера и актера Тиграна Кеосаяна пройти не могу. Параллельно коллеги общаются с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

Итогом дня становится «холодная» встреча в конференц-зале. За низкие температуры отвечают кондиционеры, а за ход беседы — журналист Russia Today Дэниел Хокинс и главред международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Последняя делает организаторам замечание:

«Если вы хотите, чтобы мы все благополучно дожили до конца форума, сделайте что-нибудь с кондиционерами. Меня сейчас сдует».

Уставший, но довольный покидаю стены Экспофорума. Сегодня ПМЭФ принял в несколько раз больше гостей, чем за прошлый день. Кажется, что впечатлений от двух визитов хватит надолго, но на Руси, как известно, больше любят троицу.