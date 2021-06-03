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Академик РАН Онищенко принял участие в первом выпуске проекта "Откровенно"

Политика
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Академик РАН Онищенко принял участие в первом выпуске проекта «Откровенно»
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Депутат Государственной думы России, ученый и академик РАН Геннадий Онищенко стал гостем первого выпуска нового проекта Федерального агентства новостей (ФАН) "Откровенно".

Премьера состоится 3 июня в 22:00. Онищенко пригласили стать первым героем программы "Откровенно". Депутат называет себя "пролетарием управленческого труда". Он поделится мнением о медицине, семье, а также других аспектах жизни. В рамках программы также планируется затронуть совершенно разные и ничем не ограниченные темы. Подробнее читайте на сайте ФАН.

Ранее депутат Госдумы объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения медлит с выдачей положительных рекомендаций российской вакцине от коронавируса "Спутник V". По его словам, в решении ВОЗ есть своя логика.

#онищенко #фан #госдума рф
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