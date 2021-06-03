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Прибывший в Париж самолет из Чада проверяют на наличие бомбы

Происшествия
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Прибывший в Париж самолет из Чада проверяют на наличие бомбы
pixabay.com /

Самолет авиакомпании Air France, прибывший в Париж из Нджамены, изолировали из-за подозрений о наличии на борту взрывного устройства, говорится в сообщении МВД Франции.

Вылетевшее из столицы Чада воздушное судно приземлилось в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Всех пассажиров эвакуировали.

Премьер-министр страны Жан Кастекс распорядился о создании межведомственной кризисной группы, в состав которой вошли представители МИД, Минтранса, Минюста и министерства вооруженных сил. На данный момент поиски бомбы еще не завершены.

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