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Оперная певица Максакова-Игенбергс стала жертвой квартирных воров

Происшествия
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Оперная певица Максакова-Игенбергс стала жертвой квартирных воров
pixabay.com /

Неизвестные обокрали московскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Певица не досчиталась 100 тысяч долларов и множества ценных картин.

Ранее квартира солистки Мариинского театра была арестована судом. Когда она смогла вернуть ее, оказалось, что ключи не подходят к входной двери.

Певица вызвала оперативные службы и, оказавшись в квартире, обнаружила, что из сейфа пропала крупная сумма, а со стен — ценные картины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к совершению кражи.

#кража #мария максакова-игенбергс #мариинский театр
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