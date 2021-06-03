Оперная певица Максакова-Игенбергс стала жертвой квартирных воров

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Неизвестные обокрали московскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Певица не досчиталась 100 тысяч долларов и множества ценных картин.
Ранее квартира солистки Мариинского театра была арестована судом. Когда она смогла вернуть ее, оказалось, что ключи не подходят к входной двери.
Певица вызвала оперативные службы и, оказавшись в квартире, обнаружила, что из сейфа пропала крупная сумма, а со стен — ценные картины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к совершению кражи.