Меняйло рассказал, в чем заключается проблема Северной Осетии

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло поделился главной проблемой республики.

По его словам, проблема заключается в ветхой инфраструктуре, которая хуже, чем в среднем на территории России. Ситуацию в республике Меняйло намерен обсудить с членами правительства страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 3 июня будут подписаны рамочные соглашения с регионами Сибири, рассказал глава Алании.

"Есть проблематика – у нас проходит магистральный газопровод, поэтому есть, о чем поговорить, и не только с "Газпромом". ПМЭФ для Северной Осетии и для меня, как для его главы, является местом решения организационных и рамочных вопросов", - цитирует Меняйло ФБА "Экономика сегодня".

Ранее Меняйло оценил готовность вверенного ему региона к приему туристов, шансы футбольного клуба «Алания» обзавестись обновленным стадионом и привлекательность Кавказа для иностранных инвесторов.