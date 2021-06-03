Препарат «Спутник Лайт» одобрили для вакцинации от коронавируса в Белоруссии

Федеральное агентство новостей / Марина Челак
Российскую вакцину "Спутник Лайт" официально зарегистрировали в Белоруссии на основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения республики.
Препарат включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины "Спутник V".
Использование вакцины "Спутник Лайт" позволит ответить на запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19. Кроме того, благодаря регистрации препарата в Белоруссии будет расширен объем вакцинации.