Центробанк РФ не исключил замену наличных цифровым рублем

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Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил о том, что цифровой рубль может со временем заменить наличные деньги. При этом переход может быть длительным.

Такое заявление зампредседателя ЦБ РФ сделал перед журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). По словам Швецова, цифровой рубль — это "третья форма денег", которая будет обмениваться с первой и второй по курсу "один к одному".

"Пандемии спасибо, бумага — это инфекция. Как говорят — "грязные" деньги, так вот мы еще получили и заразные", — отметил спикер.

Сергей Швецов назвал привычные бумажные деньги "отходящей технологией", которая предназначена либо для "серого" бизнеса, либо для случая, когда у человека или группы граждан нет выбора относительно того, как расплачиваться.